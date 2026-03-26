Суд начал рассмотрение скандального дела о победителе КАН-2025 по футболу

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил, что Федерация футбола Сенегала подала апелляцию на решение CAF о лишении этой сборной титула чемпиона Кубка африканских наций 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 17 марта Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале КАН-2025 со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

"Львы Терранги" не согласились с подобным вердиктом CAF и сразу же обратились в суд. Жалоба Сенегала был принята накануне со стороны CAS.

Сенегальские футбольные чиновники также запросили немедленного приостановления срока подачи апелляционной жалобы до получения полного обоснования решения CAF.

"CAS обладает всеми необходимыми ресурсами для разрешения подобных споров при содействии экспертов и независимых арбитров. Понимаем, что команды и болельщики с нетерпением ждут окончательного решения. Обеспечим максимально быстрое проведение арбитражного разбирательства, уважая при этом право всех сторон на справедливое слушание". Генеральный директор CAS Матье Риб

Для рассмотрения этого вопроса уже назначена арбитражная коллегия CAS, которая начала составлять процессуальный график.

Между тем мадридский "Реал" перед важными играми в Лиге чемпионов УЕФА остался без своего основного голкипера.