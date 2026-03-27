Мбаппе забил в седьмом матче подряд за Францию и повторил исторический рекорд

Форвард Килиан Мбаппе выдал голевую рекордную серию для сборной Франции в XXI веке, отметившись мячом в седьмой игре кряду. Он повторил достижение своего легендарного соотечественника Жан Пьер Папена, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью нападающий мадридского "Реала" открыл счет на 32-й минуте товарищеского матча против Бразилии.

Ранее Мбаппе отметился взятием ворот Испании (5 июня), Германии (8 июня), Украины (5 сентября), Исландии (9 сентября), Азербайджана (10 октября) и Украины (14 ноября).

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur à marquer lors de 7 matchs consécutifs avec la France depuis Jean-Pierre Papin de septembre 1990 à novembre 1991 (7). #BRAFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) March 26, 2026

До Килиана единственным французом, кому удалось отличиться в составе сборной в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен. Его рекорд датируется в период с сентября 1990 по ноябрь 1991 года.

Гол в ворота бразильской дружины приблизил Мбаппе к еще одному рекорду французского футбола. Он отстает всего лишь на один мяч от лучшего снайпера сборной Франции Оливье Жиру, в копилке которого сейчас насчитывается 57 взятий ворот.

39-летний Жиру завершил карьеру в сборной два года назад.