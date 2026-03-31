Самоделкина впечатлила фанатов своими фотографиями со звездного банкета
Лучшая фигуристка нашей страны на торжественном вечере предстала в прекрасном платье, чем восхитила многочисленных своих фанатов.
Заодно Самоделкина показала фотографии, где она находится в компании с лидерами мирового фигурного катания.
"Банкет по случаю закрытия чемпионата мира. Все выглядели просто великолепно". Софья Самоделкина
Что касается выступления казахстанки на прошедшем мировом первенстве, то здесь она показала 12-е место. По итогам короткой и произвольной программ набрала в сумме 187.53 балла.
А чемпионкой мира в четвертый раз за карьеру стала японка Каори Сакамото (238.28), "серебро" досталось другой представительнице Страны восходящего солнца – Монэ Тиба (228.47), на третьей строчке с личным рекордом (215.20) оказалась бельгийка Нина Пинзаррон.
Сразу после этого турнира Софья Самоделкина подвела итоги своего выступления в Праге и призналась, что не полностью довольна произвольной программой.