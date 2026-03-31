Самоделкина впечатлила фанатов своими фотографиями со звездного банкета

На днях в Праге (Чехия) финишировал чемпионат мира по фигурному катанию. По традиции эти соревнования закончились гала-вечером, одной из участниц которого стала лидер женской сборной Казахстана Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Лучшая фигуристка нашей страны на торжественном вечере предстала в прекрасном платье, чем восхитила многочисленных своих фанатов.

Заодно Самоделкина показала фотографии, где она находится в компании с лидерами мирового фигурного катания.

"Банкет по случаю закрытия чемпионата мира. Все выглядели просто великолепно". Софья Самоделкина

Что касается выступления казахстанки на прошедшем мировом первенстве, то здесь она показала 12-е место. По итогам короткой и произвольной программ набрала в сумме 187.53 балла.

А чемпионкой мира в четвертый раз за карьеру стала японка Каори Сакамото (238.28), "серебро" досталось другой представительнице Страны восходящего солнца – Монэ Тиба (228.47), на третьей строчке с личным рекордом (215.20) оказалась бельгийка Нина Пинзаррон.

Сразу после этого турнира Софья Самоделкина подвела итоги своего выступления в Праге и призналась, что не полностью довольна произвольной программой.

