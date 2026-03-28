Арина Соболенко показала фото с внучкой Трампа
27 марта первая ракетка мира поделилась совместным фото с 18-летней внучкой президента США Кай Трамп, сообщает Zakon.kz.
Дочь Эрика Трампа встретилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко во время престижного турнира Miami Open. Девушка активно представлена в медиа-среде и своими откровениями нередко получает хейт в свой адрес.
Их совместное фото репостнула у себя в Instagram-сторис гроза всех мировых теннисисток. Судя по антуражу, встреча прошла на территории турнира Miami Open.
Сейчас у Соболенко в активе 23 титула WTA. На турнирах "Большого шлема" Соболенко брала четыре титула:
- на Australian Open (2023, 2024);
- US Open (2024, 2025).
В финале в Майами ее соперницей станет четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф.
В конце марта выйдет детская иллюстрированная книга "Елена Рыбакина: путь чемпионки".
Читайте также
