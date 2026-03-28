Спорт

Арина Соболенко показала фото с внучкой Трампа

Турнир в Майами, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 08:25 Фото: j48tennis
27 марта первая ракетка мира поделилась совместным фото с 18-летней внучкой президента США Кай Трамп, сообщает Zakon.kz.

Дочь Эрика Трампа встретилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко во время престижного турнира Miami Open. Девушка активно представлена в медиа-среде и своими откровениями нередко получает хейт в свой адрес.

Их совместное фото репостнула у себя в Instagram-сторис гроза всех мировых теннисисток. Судя по антуражу, встреча прошла на территории турнира Miami Open.

Фото: Instagram/arynasabalenka

Сейчас у Соболенко в активе 23 титула WTA. На турнирах "Большого шлема" Соболенко брала четыре титула:

  • на Australian Open (2023, 2024);
  • US Open (2024, 2025).

В финале в Майами ее соперницей станет четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф.

Фото: Х/wta

В конце марта выйдет детская иллюстрированная книга "Елена Рыбакина: путь чемпионки".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях
07:20, 09 января 2026
Внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях
Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента
06:36, 30 октября 2025
Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента
Внучка Трампа на своем первом соревновании по гольфу заняла последнее место
19:28, 14 ноября 2025
Внучка Трампа на своем первом соревновании по гольфу заняла последнее место
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-чемпион UFC готов вернуться в октагон и сделал вес перед важным боем
08:54, Сегодня
Экс-чемпион UFC готов вернуться в октагон и сделал вес перед важным боем
UFC пытались "уничтожить" Нганну: версия самого устрашающего нокаутёра
08:18, Сегодня
UFC пытались "уничтожить" Нганну: версия самого устрашающего нокаутёра
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
01:57, 28 марта 2026
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
00:44, 28 марта 2026
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
