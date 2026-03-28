Спорт

Казахстанский гроссмейстер примет участие в уникальном претендентском турнире

Казахстанская гроссмейстер , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 04:30 Фото: Instagram/bibisarachess
28 марта 2026 года в курортном городке Пейя близ Пафоса (Кипр) в 5-звездочном Cap St Georges Hotel & Resort прошла церемония открытия сразу двух турниров претендентов на мировую шахматную корону – среди мужчин и среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, впервые среди сильнейших шахматисток мира есть и казахстанка – 22-летняя Бибисара Асаубаева.

Победительница турнира FIDE Women’s Candidates Tournament 2026, который пройдет с 29 марта по 15 апреля, получит право сразиться в матче с действующей чемпионкой мира 35-летней китаянкой Цзюй Вэньцзюнь (2559 – здесь и далее указан рейтинг в классике на 1 марта 2026 г.), удерживающей титул с мая 2018 года.

В турнире также принимают участие:

  • GM Хикару Накамура (2810, США, род. 9 декабря 1987 г.);
  • GM Фабиано Каруана (2795, США, род. 30 июля 1992 г.);
  • GM Вэй И (2754, Китай, род. 2 июня 1999 г.);
  • GM Аниш Гири (2753, Нидерланды, 28 июня 1994 г.);
  • GM Жавохир Синдаров (2745, Узбекистан, 8 декабря 2005 г.);
  • GM Рамешбабу Прагнанандха (2741, Индия, 10 августа 2005 г.);
  • GM Маттиас Блюбаум (2698, Германия, 18 апреля 1997 г.);
  • GM Андрей Есипенко (2698, FIDE, 22 марта 2002 г.).

Ранее Арина Соболенко поделилась секретом победы над Рыбакиной в Майами.

Аксинья Титова
