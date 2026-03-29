#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Известный теннисист оценил психологическое преимущество Соболенко над Рыбакиной

Теннис, спортсменки, соперницы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 08:55 Фото: j48tennis
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский разобрал полуфинальное противостояние на турнире WTA 1000 в Майами (США), где Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, спортсмен признался, что исход матча был для него ожидаемым.

По мнению Андрея, Соболенко выдержала давление, которое испытывала в прошлых играх с казахстанской теннисисткой.

"Для меня фавориткой в этом матче была Соболенко, потому что она переборола тот психологический барьер, который у нее был против Рыбакиной. Последнее время она стала увереннее. По игре Соболенко быстрее. У Рыбакиной, когда есть время, все хорошо, но сейчас Соболенко смотрится для меня посильнее", – цитирует Ольховского "Советский спорт".

Ольховский считает, что обе теннисистки обладают мощным арсеналом – сильной подачей и высокой скоростью на задней линии.

Ранее сама Арина Соболенко поделилась секретом победы над Рыбакиной в Майами.

Аксинья Титова
Читайте также
Арина Соболенко поделилась секретом победы над Рыбакиной в Майами
02:30, 29 марта 2026
Арина Соболенко поделилась секретом победы над Рыбакиной в Майами
Будет триллер: Сафина о матче Рыбакиной и Соболенко
00:23, 27 марта 2026
Будет триллер: Сафина о матче Рыбакиной и Соболенко
Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной
04:30, 27 марта 2026
Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной
Следите за новостями zakon.kz в:
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дзюдоист из Казахстана стал победителем престижного турнира в Хорватии
10:02, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана стал победителем престижного турнира в Хорватии
Фундора успешно защитил титул WBC, досрочно победив Турмана
09:34, Сегодня
Фундора успешно защитил титул WBC, досрочно победив Турмана
Жёстким нокаутом завершился главный бой турнира UFC
09:03, Сегодня
Жёстким нокаутом завершился главный бой турнира UFC
Соболенко выиграла турнир в Майами и обошла Рыбакину в рейтинге WTA
08:25, Сегодня
Соболенко выиграла турнир в Майами и обошла Рыбакину в рейтинге WTA
