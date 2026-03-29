Известный теннисист оценил психологическое преимущество Соболенко над Рыбакиной

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский разобрал полуфинальное противостояние на турнире WTA 1000 в Майами (США), где Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, спортсмен признался, что исход матча был для него ожидаемым.

По мнению Андрея, Соболенко выдержала давление, которое испытывала в прошлых играх с казахстанской теннисисткой.

"Для меня фавориткой в этом матче была Соболенко, потому что она переборола тот психологический барьер, который у нее был против Рыбакиной. Последнее время она стала увереннее. По игре Соболенко быстрее. У Рыбакиной, когда есть время, все хорошо, но сейчас Соболенко смотрится для меня посильнее", – цитирует Ольховского "Советский спорт".

Ольховский считает, что обе теннисистки обладают мощным арсеналом – сильной подачей и высокой скоростью на задней линии.

