Стало известно, что ждет Дастана Сатпаева в "Челси"

Перспективы нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева в "Челси" обретают четкие, но тревожные очертания. Несмотря на статус топ-юниора, реальность английского футбола может оказаться суровее ожиданий фанатов, передает Zakon.kz.

Как пишет 29 марта 2026 года британское издание Sports Mole, лондонский клуб подготовил для Дастана жесткий график. И хотя наставник "синих" Лиам Розениор якобы "восхищен" игрой казахстанца, место в составе ему никто гарантировать не собирается.

Главная проблема кроется в бюрократии и тайминге. Сатпаев сможет официально стать игроком "Челси" лишь 12 августа 2026 года – в день своего 18-летия.

"К этому моменту до старта нового сезона Английской Премьер-лиги останется всего 10 дней. Очевидно, что за такой короткий срок влиться в основу команды, ведущей борьбу за зону Лиги чемпионов, практически невозможно", – говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что, судя по всему, лондонцы готовят Сатпаеву роль "на перспективу". Вместо того, чтобы сразу бросить юношу в пекло АПЛ, его, скорее всего, отправят в молодежную команду (U-21).

"Более того, даже участие в августовских сборах с первой командой станет для Дастана настоящим экзаменом на выживание: игроку придется "доказывать свою профпригодность" на фоне звезд мирового масштаба", – отмечается в публикации.

Ситуация осложняется и кризисом в самом "Челси". Команда Розениора терпит бедствие, проиграв четыре матча кряду. В условиях, когда кресло под тренером шатается, а клубу требуются немедленные результаты, ставка на 18-летнего новичка из Казахстана выглядит крайне маловероятной.

