Жибек Куламбаева вернулась после травмы с двойной победой в Индии
Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей турнира серии ITF W15 в Нагпуре (Индия). Спортсменка стала лучшей в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.
В финале "одиночки" Жибек встретилась с местной теннисисткой Сонал Патил. Решающий матч завершился победой казахстанки в двух сетах – 6:1, 6:3.
Что касается парного разряда, то Куламбаева выступала на турнире в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной.
Теннисистки в финале выиграли у пары Элина Неплий/Ксения Ласкутова (Россия). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 10:6.
Двойной триумф в Нагпуре имеет особое значение: победы в одиночном и парном разрядах стали для Жибек первыми титулами в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript