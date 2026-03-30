Жибек Куламбаева вернулась после травмы с двойной победой в Индии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной победительницей турнира серии ITF W15 в Нагпуре (Индия). Спортсменка стала лучшей в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

В финале "одиночки" Жибек встретилась с местной теннисисткой Сонал Патил. Решающий матч завершился победой казахстанки в двух сетах – 6:1, 6:3.

Что касается парного разряда, то Куламбаева выступала на турнире в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной.

Теннисистки в финале выиграли у пары Элина Неплий/Ксения Ласкутова (Россия). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 10:6.

Двойной триумф в Нагпуре имеет особое значение: победы в одиночном и парном разрядах стали для Жибек первыми титулами в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы.

