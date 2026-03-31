#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Спорт

Казахстан терпит третье поражение подряд на старте ЧА-2026 по боксу

Бокс ЧА 3 Поражения, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 11:50
Стартовые два дня азиатского первенства под эгидой World Boxing оказались не очень-то радостными для представителей сборной Казахстана, которые потерпели поражение в трех поединках, сообщает Zakon.kz.

Ринг Улан-Батора (Монголия) не был благосклонен к трем нашим девушкам. Сначала в 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Жазира Уракбаева из-за травмы проиграла Кум Бёль Ан (КНДР).

Затем в весе до 54 кг Элина Базарова не смогла ничего противопоставить Прити (Иидия) – 0:5.

Неудачную серию для казахстанской женской делегации 31 марта продолжила Римма Волосенко, которая в весовой категории до 60 кг уступила боксерше из Индии – Прия (0:5).

ЧА-2026 завершится 10 апреля, где честь нашей страны будут защищать еще 17 спортсменов (10 мужчин и 7 женщин).

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть ежедневно на телеканале Qazsport (08:00 дневная сессия, 14:00 вечерняя сессия).

На аналогичных соревнованиях азиатского континента, но уже среди лучников на днях отличились наши посланцы, которые завоевали сразу три "золота" в один день.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
