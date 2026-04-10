Казахстанские боксеры выиграли общекомандный медальный зачет на ЧА-2026

По итогам завершившегося чемпионата Азии по боксу под эгидой World Boxing в Улан-Баторе (Монголия) на первом месте по количеству медалей оказались представители мужской и женской сборных Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Для начала нужно отметить достижения нашей мужской сборной, которая добыла на монгольском ринге восемь медалей различного цвета: четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Подобный успех позволил казахстанцам разместиться на первой строчке медального зачета среди мужчин. Далее идут Узбекистан (3/2/1) и Индия (1/1/4).

"Золото" Азии-2026 выиграли Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). "Серебро" досталось Торехану Сабырхану (70 кг). "Бронзу" домой привезут Сагындык Тогамбай, Махмуд Сабырхан и Ертуган Зейнуллинов.

Что касается наших девушек, то они заняли второе место в медальной таблице среди женщин, заработав две золотые (Надежда Рябец и Дина Исламбекова), одну серебряную (Бахыт Сейдиш) и две бронзовые награды (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).

Суммируя заслуги обеих наших команд, мы стали победителями общего медального зачета ЧМ-2026 по боксу.

В копилке боксеров Казахстана 13 медалей (6/2/5). В призовую тройку вошли спортсмены Индии 16 (5/3/8) и Узбекистана 11 (3/4/4).

На ЧА-2026 стартовали 20 казахстанских участников, по 10 в каждой весовой категории у мужчин и женщин.

Между тем на днях главный фаворит Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, лондонский "Арсенал" одержал важную победу на выезде над "Спортингом".