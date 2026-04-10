#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Спорт

Казахстанские боксеры выиграли общекомандный медальный зачет на ЧА-2026

Бокс Казахстан Победитель, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 15:07 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
По итогам завершившегося чемпионата Азии по боксу под эгидой World Boxing в Улан-Баторе (Монголия) на первом месте по количеству медалей оказались представители мужской и женской сборных Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Для начала нужно отметить достижения нашей мужской сборной, которая добыла на монгольском ринге восемь медалей различного цвета: четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Подобный успех позволил казахстанцам разместиться на первой строчке медального зачета среди мужчин. Далее идут Узбекистан (3/2/1) и Индия (1/1/4).

"Золото" Азии-2026 выиграли Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). "Серебро" досталось Торехану Сабырхану (70 кг). "Бронзу" домой привезут Сагындык Тогамбай, Махмуд Сабырхан и Ертуган Зейнуллинов.

Что касается наших девушек, то они заняли второе место в медальной таблице среди женщин, заработав две золотые (Надежда Рябец и Дина Исламбекова), одну серебряную (Бахыт Сейдиш) и две бронзовые награды (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).

Суммируя заслуги обеих наших команд, мы стали победителями общего медального зачета ЧМ-2026 по боксу.

В копилке боксеров Казахстана 13 медалей (6/2/5). В призовую тройку вошли спортсмены Индии 16 (5/3/8) и Узбекистана 11 (3/4/4).

На ЧА-2026 стартовали 20 казахстанских участников, по 10 в каждой весовой категории у мужчин и женщин.

Между тем на днях главный фаворит Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, лондонский "Арсенал" одержал важную победу на выезде над "Спортингом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанские боксерши заняли второе место в командном зачете ЧА-2026
16:11, 09 апреля 2026
Казахстанские боксерши заняли второе место в командном зачете ЧА-2026
Победа над филиппинцем вывела казахстанского боксера в четвертьфинал ЧА в Монголии
18:37, 01 апреля 2026
Победа над филиппинцем вывела казахстанского боксера в четвертьфинал ЧА в Монголии
Объявлены соперники казахстанских боксеров в финале ЧА-2026 в Монголии
16:34, 08 апреля 2026
Объявлены соперники казахстанских боксеров в финале ЧА-2026 в Монголии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
"Тяжело драться против казахского брата": Оралбай "шокировал" признанием после "золота" ЧА
15:22, Сегодня
"Тяжело драться против казахского брата": Оралбай "шокировал" признанием после "золота" ЧА
Алиев высказался о предстоящих матчах с топ-соперниками в КПЛ и Кубке Казахстана
14:50, Сегодня
Алиев высказался о предстоящих матчах с топ-соперниками в КПЛ и Кубке Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего боксёра в финале чемпионата Азии
14:35, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего боксёра в финале чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: