Спорт

Сможет ли Косово обыграть Турцию и впервые завоевать путевку на ЧМ-2026

Футбол Путевка ЧМ-2026 , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 15:45 Фото: Instagram/kosovonationalfootball
В ночь на 1 апреля состоятся заключительные финальные матчи за последние шесть путевок на ЧМ-2026 по футболу. Практически во всех шести играх держится интрига без явного фаворита, сообщает Zakon.kz.

С большим нетерпением ждут начала финального матча стыкового раунда жители Косово, в гости которым приедут футболисты сборной Турции.

Болельщики этого небольшого государства на Балканском полуострове ждут чуда от своих любимцев, которые в случае успеха над турками, впервые в истории могут попасть на мундиаль.

Здесь стоит напомнить, что Косово вошло в состав УЕФА всего лишь 10 лет назад.

"У нас молодая страна, выход на ЧМ-2026 будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость. Мы выбрались из сложной группы со Швецией, Словенией и Швейцарией. Наш тренер Франко Фода справился и каким-то чудесным образом мы находимся всего в 90 минутах от нашей самой заветной мечты. Теперь нам нечего терять, хотим победить и осуществить свою мечту. Боремся за то, чтобы показать миру наши ценности, уровень и написать историю успеха".Косовский журналист Лорик Яшаница

Огромный интерес также будет прикован к поединку с участием сборной Италии, которая с третьей попытки постарается преодолеть стадию отбора на ЧМ, если, конечно же, ей не помешает команда Боснии и Герцеговины, играющая на своем поле.

"Мы пропустили два чемпионата мира, но нельзя зацикливаться на этом и терять концентрацию, потому что она нам понадобится. Я должен вселить уверенность в игроков. У нас есть все, чтобы достичь своей цели".Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо

В двух других финальных встречах Чехия принимает Данию, а Швеция сразится с Польшей.

Помимо четырех игр в европейской зоне, также станет известна судьба двух путевок на ЧМ-2026 через Межконтинентальные стыки, где померятся силами ДР Конго – Ямайка и Ирак – Боливия.

Тем временем футболисты Сенегала не хотят отдавать трофей КАН-2025 и подали жалобу в международный суд.

