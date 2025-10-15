Англия первая из УЕФА завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболу

Футболисты сборной Англии сумели заработать себе место в финальной части ЧМ-2026. Британская дружина в восьмой раз подряд сыграет на мундиале, сообщает Zakon.kz.

Радостное событие для родоначальников футбола случилось в ночь на 15 октября, когда они на стадионе Даугавы разгромили сборную Латвии со счетом 5:0 в ходе квалификационных игр.

В итоге команда Томаса Тухеля набрала максимальные 18 очков по сумме шести встреч и гарантировала себе первую строчку в подгруппе К.

Представители "трех львов" стали первой сборной с европейского континента, которая досрочно обеспечила поездку на мировое первенство будущего года.

Героем выездной победы англичан стал форвард "Баварии" Гарри Кейн, который оформил дубль в ворота латвийский дружины.

Если для британцев это восьмой чемпионат мира подряд, то для представителей Кабо-Верде это будет первый визит на предстоящий мундиаль.