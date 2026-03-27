Начался розыгрыш последних шести путевок на ЧМ-2026 по футболу

Прошедшей ночью в разных странах мира стартовали матчи стыкового отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу. Конечная цель этих игр – определить шесть последних участников предстоящего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

Из этих шести путевок четыре предназначаются представителям европейского футбола, которым для выполнения этой цели нужно выиграть два матча.

В итоге первые встречи в европейской зоне завершились следующими показателями:

Италия – Северная Ирландия – 2:0.

Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (по пенальти 2:4).

Украина – Швеция – 1:3.

Польша – Албания – 2:1.

Турция – Румыния – 1:0.

Словакия – Косово – 3:4.

Дания – Северная Македония – 4:0.

Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти).

Оставшиеся две путевки на ЧМ-2026 выданы на разбор шести сборным с разных континентов, две из которых к этой минуте уже отыграли свои матчи.

Так, Боливия обыграла Суринам (2:1), а Ямайка победила Новую Каледонию (1:0). Теперь 31 марта в финале межконтинентального стыка Боливия сразится с Ираком, а Ямайка померится силами с ДР Конго.

Что касается финалов европейской зоны стыков, то здесь также 31 марта пройдут следующие противостояния:

Босния и Герцеговина – Италия.

Швеция – Польша.

Косово – Турция.

Чехия – Дания.

Матчи пройдут на территории команд, указанных первыми, и победитель автоматически получает место на ЧМ-2026.

Пока 12 команд пытаются попасть на мундиаль, фанатам пяти сборных ужесточили право въезда в США.

