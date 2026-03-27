Начался розыгрыш последних шести путевок на ЧМ-2026 по футболу
Из этих шести путевок четыре предназначаются представителям европейского футбола, которым для выполнения этой цели нужно выиграть два матча.
В итоге первые встречи в европейской зоне завершились следующими показателями:
- Италия – Северная Ирландия – 2:0.
- Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (по пенальти 2:4).
- Украина – Швеция – 1:3.
- Польша – Албания – 2:1.
- Турция – Румыния – 1:0.
- Словакия – Косово – 3:4.
- Дания – Северная Македония – 4:0.
- Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти).
Оставшиеся две путевки на ЧМ-2026 выданы на разбор шести сборным с разных континентов, две из которых к этой минуте уже отыграли свои матчи.
Так, Боливия обыграла Суринам (2:1), а Ямайка победила Новую Каледонию (1:0). Теперь 31 марта в финале межконтинентального стыка Боливия сразится с Ираком, а Ямайка померится силами с ДР Конго.
Что касается финалов европейской зоны стыков, то здесь также 31 марта пройдут следующие противостояния:
Босния и Герцеговина – Италия.
Швеция – Польша.
Косово – Турция.
Чехия – Дания.
Матчи пройдут на территории команд, указанных первыми, и победитель автоматически получает место на ЧМ-2026.
Пока 12 команд пытаются попасть на мундиаль, фанатам пяти сборных ужесточили право въезда в США.