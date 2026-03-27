#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Начался розыгрыш последних шести путевок на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Путевки ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 11:55 Фото: Instagram/azzurri
Прошедшей ночью в разных странах мира стартовали матчи стыкового отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу. Конечная цель этих игр – определить шесть последних участников предстоящего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

Из этих шести путевок четыре предназначаются представителям европейского футбола, которым для выполнения этой цели нужно выиграть два матча.

В итоге первые встречи в европейской зоне завершились следующими показателями:

  • Италия – Северная Ирландия – 2:0.
  • Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (по пенальти 2:4).
  • Украина – Швеция – 1:3.
  • Польша – Албания – 2:1.
  • Турция – Румыния – 1:0.
  • Словакия – Косово – 3:4.
  • Дания – Северная Македония – 4:0.
  • Чехия – Ирландия – 2:2 (4:3 по пенальти).

Оставшиеся две путевки на ЧМ-2026 выданы на разбор шести сборным с разных континентов, две из которых к этой минуте уже отыграли свои матчи.

Так, Боливия обыграла Суринам (2:1), а Ямайка победила Новую Каледонию (1:0). Теперь 31 марта в финале межконтинентального стыка Боливия сразится с Ираком, а Ямайка померится силами с ДР Конго.

Что касается финалов европейской зоны стыков, то здесь также 31 марта пройдут следующие противостояния:

Босния и Герцеговина – Италия.

Швеция – Польша.

Косово – Турция.

Чехия – Дания.

Матчи пройдут на территории команд, указанных первыми, и победитель автоматически получает место на ЧМ-2026.

Пока 12 команд пытаются попасть на мундиаль, фанатам пяти сборных ужесточили право въезда в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: