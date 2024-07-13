Какие места занимают казахстанские футбольные клубы в новом рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг клубов, где на первой строчке красуется британский "Манчестер Сити". Числятся в этом списке 8 казахстанских коллективов, но в топе европейских команд их пока не видно, сообщает Zakon.kz.

Самый лучший показатель в активе столичной "Астаны", которая сейчас в рейтинге УЕФА располагается на 144-й позиции. Состояние других наших команд выглядит следующим образом: "Тобол" (176 место), "Кайрат" (219), "Ордабасы" (345), "Шахтер" (355), "Актобе" (365), "Кызылжар" (372) и "Кайсар" (387).





Фото: Instagram/mancity

Пока казахстанские клубы мечтают попасть в топ-100 европейского рейтинга, там на вершине балом рулит английский "Манчестер Сити". За ним идут "Реал" и "Бавария".

В десятку лучших команд Европы также вошли "Ливерпуль", "Рома", ПСЖ, "Вильярреал", "Боруссия", "Челси" и "Интер".

Стоит отметить, что рейтинг УЕФА рассчитывается, исходя из результатов каждого клуба за последние 5 сезонов.

Тем временем вся мировая футбольная общественность с нетерпением ждет финальной битвы на чемпионате Европы-2024 между Испанией и Англией. За несколько дней до этого матча Суперкомпьютер определил победителя данного турнира.