Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие места занимают казахстанские футбольные клубы в новом рейтинге УЕФА

Футбол Рейтинг УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:44 Фото: Instagram/fca.astana
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг клубов, где на первой строчке красуется британский "Манчестер Сити". Числятся в этом списке 8 казахстанских коллективов, но в топе европейских команд их пока не видно, сообщает Zakon.kz.

Самый лучший показатель в активе столичной "Астаны", которая сейчас в рейтинге УЕФА располагается на 144-й позиции. Состояние других наших команд выглядит следующим образом: "Тобол" (176 место), "Кайрат" (219), "Ордабасы" (345), "Шахтер" (355), "Актобе" (365), "Кызылжар" (372) и "Кайсар" (387). 

Футбол Лучший Рейтинга УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:44

Фото: Instagram/mancity

Пока казахстанские клубы мечтают попасть в топ-100 европейского рейтинга, там на вершине балом рулит английский "Манчестер Сити". За ним идут "Реал" и "Бавария".

В десятку лучших команд Европы также вошли "Ливерпуль", "Рома", ПСЖ, "Вильярреал", "Боруссия", "Челси" и "Интер". 

Стоит отметить, что рейтинг УЕФА рассчитывается, исходя из результатов каждого клуба за последние 5 сезонов.

Тем временем вся мировая футбольная общественность с нетерпением ждет финальной битвы на чемпионате Европы-2024 между Испанией и Англией. За несколько дней до этого матча Суперкомпьютер определил победителя данного турнира. 

Читайте также

Хоккей Игрок Барыса
В "Барысе" появился новый канадский форвард из НХЛ
Бокс
Боксер Михайлович прокомментировал ситуацию с Алимханулы
Куандык Шынасилов
Манчестер сити ПСЖ УЕФА ФК Бавария Астана ФК ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: