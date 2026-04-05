Уверенная победа и минимум "бронза": Аккалыков идет за финалом ЧА в Монголии
Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия). В четвертьфинале весовой категории до 75 кг он выбил из турнира Тайгу Яги (Япония), сообщает Zakon.kz.
На протяжении трех раундов Аккалыков уверенно контролировал ход поединка и добился победы единогласным решением судей.
Таким образом, казахстанец гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира.
Отметим, что сегодня, 5 апреля, в полуфинал вышла Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), а Улжан Сарсенбек (до 57 кг) завершила выступление на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что два боксера из Казахстана прошли в полуфинал ЧА.
