Жакпеков не удержал преимущество и выбыл с ЧА в Монголии

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по боксу Ерасыл Жакпеков завершил выступление на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия). В поединке за выход в полуфинал весовой категории до 80 кг казахстанцу противостоял чемпион мира Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Жакпеков забрал первый раунд, однако последующие два остались за соперником. Таким образом, Ерасыл Жакпеков завершил свое выступление на континентальном первенстве. 5 апреля на ринг также выйдет Сагындык Тогамбай (до 90 кг). Ранее сообщалось, что Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал чемпионата Азии в Улан-Баторе.

