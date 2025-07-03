Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал ЭКМ в Астане

Представитель команды Казахстана по боксу Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал этапа Кубка мира (ЭКМ) в Астане. На турнире боксер борется за медаль в весовой категории до 75 кг, сообщает Zakon.kz.

Аккалыков начал выступление на ЭКМ с четвертьфинала. Его первым соперником стал канадец Джошуа Офори.

Аккалыков одержал победу. Выход в полуфинал гарантировал ему медаль ЭКМ. Он завершит турнир как минимум с "бронзой".

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан досрочно победил в четвертьфинале Кубка мира. А после Айдана Забынбекова без боя прошла в полуфинал, обеспечив себя медалью.

