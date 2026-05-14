Казахстан представят 10 саблистов на этапе Кубка мира в Египте
Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле примет участие в этапе Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в НОК РК, страну на крупном международном турнире представят следующие спортсмены:
- Бексултан Абжал
- Куаныш Ергашбай
- Жанат Набиев
- Кайназар Нуркатулы
- Нурсат Айтмырза
- Артем Саркисян
- Султан Станбек
- Нурмухаммед Жайлыбай
- Артур Чупраков
- Назарбай Саттархан
ЭКМ пройдет с 22 по 23 мая.
Также отмечается, что Нурмухаммед Жайлыбай в апреле этого года стал третьим на юниорском чемпионате мира в Бразилии.
