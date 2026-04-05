"Кайрат" забил четыре гола за тайм и сломил амбиции "Астаны" на чемпионство

4 и 5 апреля состоялись матчи четвертого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральной встрече которого "Кайрат" дома беспощадно расправился с "Астаной" – 4:0, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка была решена за первые 45 минут, когда Мухамеджан Сейсен пропустил в свои ворота четыре гола.

Главной звездой матча в составе алматинского клуба стал Жоржиньо, который открыл счет, а затем оформил дубль.

Между голами португальца взятием ворот отметился лучший снайпер "Кайрата" – Дастан Сатпаев.

А на исходе первой половины игры жирную точку поставил капитан "желто-черных" Александр Мартынович, который довел результат до 4:0.

Второй тайм уже превратился в простую формальность, "Астана" ничего не смогла сделать для изменения итогового счета.

Команда Рафаэля Уразбахтина одержала очень важную и стратегическую победу над столичной дружиной, остудив ее пыль в чемпионской гонке.

И к тому же подопечные Григория Бабаяна после краха в Алматы вылетели из призовой тройки сразу на пятое место таблицы КПЛ-2026. А "Кайрат" набрал 10 очков и снова вернулся на вершину списка лучших чемпионата Казахстана. На вторую строчку поднялся "Елимай", который дома был сильнее "Тобыла" (1:0).

В других матчах четвертого тура были зафиксированы следующие результаты: "Иртыш" – "Алтай" – 1:0, "Кайсар" – "Кызылжар" – 0:0, "Ордабасы" – "Атырау" – 1:1, "Улытау" – "Актобе" – 1:1, "Каспий" – "Жетысу" – 0:1, "Женис" – "Окжетпес" – 1:1.