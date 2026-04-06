Ислам Чесноков гарантировал себе медаль чемпионата Шотландии в дебютном сезоне

Футболист сборной Казахстана и клуба "Хартс" Ислам Чесноков близок к тому, чтобы в первом же сезоне выступления примерить медаль чемпионата Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Награда какой расцветки будет у экс-игрока костанайского "Тобола", будет известно 11 или 12 апреля, когда пройдут матчи заключительного 33-го тура Премьершипа.

Как раз в эти сроки окончательно завершится разборка трех ведущих клубов Шотландии за медали и места в турнирной таблице.

К этому часу на вершине списка лучших команд стоит "Хартс" Чеснокова, который набрал 67 очков. Далее на один балл отстает "Рейнджерс" (66) и на два "Селтик" (64).

Теперь от результата каждого из трех этих клубов в последнем туре зависит их итоговое месторасположение.

Тем более дружина казахстанского игрока в минувшие выходные близко подпустила к себе основных конкурентов, сыграв вничью на выезде с "Ливингстоном" – 2:2.

Наш вингер отыграл на поле 77 минут и был заменен за 13 минут до финального свистка.

А вот два основных оппонента "Хартса" поочередно выиграли свои матчи. "Рейнджерс" дома разгромил "Данди Юнайтед" (4:2), "Селтик" в гостях одолел "Данди" (2:1).

Теперь 11 апреля Чесноков со своими коллегами в рамках заключительного тура примет дома "Мотеруэлл". В случае победы "Хартс" досрочно становится чемпионом Шотландии спустя 66 лет.

Что касается Ислама, то он подписал контракт с нынешним клубом в начале января 2026 года.