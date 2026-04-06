#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Ислам Чесноков гарантировал себе медаль чемпионата Шотландии в дебютном сезоне

Футбол Медаль Шотландия, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 13:38
Футболист сборной Казахстана и клуба "Хартс" Ислам Чесноков близок к тому, чтобы в первом же сезоне выступления примерить медаль чемпионата Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Награда какой расцветки будет у экс-игрока костанайского "Тобола", будет известно 11 или 12 апреля, когда пройдут матчи заключительного 33-го тура Премьершипа.

Как раз в эти сроки окончательно завершится разборка трех ведущих клубов Шотландии за медали и места в турнирной таблице.

К этому часу на вершине списка лучших команд стоит "Хартс" Чеснокова, который набрал 67 очков. Далее на один балл отстает "Рейнджерс" (66) и на два "Селтик" (64).

Теперь от результата каждого из трех этих клубов в последнем туре зависит их итоговое месторасположение.

Тем более дружина казахстанского игрока в минувшие выходные близко подпустила к себе основных конкурентов, сыграв вничью на выезде с "Ливингстоном" – 2:2.

Наш вингер отыграл на поле 77 минут и был заменен за 13 минут до финального свистка.

А вот два основных оппонента "Хартса" поочередно выиграли свои матчи. "Рейнджерс" дома разгромил "Данди Юнайтед" (4:2), "Селтик" в гостях одолел "Данди" (2:1).

Теперь 11 апреля Чесноков со своими коллегами в рамках заключительного тура примет дома "Мотеруэлл". В случае победы "Хартс" досрочно становится чемпионом Шотландии спустя 66 лет.

Что касается Ислама, то он подписал контракт с нынешним клубом в начале января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ислам Чесноков одержал первую победу в чемпионате Шотландии по футболу
10:07, 11 февраля 2026
Ислам Чесноков одержал первую победу в чемпионате Шотландии по футболу
Ислам Чесноков забил первый гол за "Хартс" и принес ценную победу команде
22:36, 21 февраля 2026
Ислам Чесноков забил первый гол за "Хартс" и принес ценную победу команде
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
08:34, 12 января 2026
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
13:47, Сегодня
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
13:28, Сегодня
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
13:24, Сегодня
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
13:04, Сегодня
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: