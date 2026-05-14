Спорт

Ислам Чесноков гарантировал себе "серебро" в дебютном чемпионате Шотландии

Футбол Победа Хартса, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 10:47 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Прошедшей ночью в чемпионате Шотландии по футболу прошли поединки предпоследнего 37-го тура, по исходу которых клуб "Хартс" казахстанца Ислама Чеснокова стал близок к титулу лучшей команды страны, сообщает Zakon.kz.

В предпоследнем туре команда из Эдинбурга дома разгромила "Фолкирк" со счетом 3:0 благодаря точным ударам Фрэнка Кента, Кэмерона Девлина и Блэра Спиттала.

Что касается экс-полузащитника "Тобыла" и сборной Казахстана Ислама Чеснокова, то он весь матч мысленно помогал партнерам со скамейки запасных.

Благодаря этому успеху "Хартс" по-прежнему стоит на вершине турнирной таблицы чемпионата Шотландии с активом в 80 очков.

Его главный конкурент в чемпионской гонке "Селтик" отстает всего лишь на одно очко, а на третьей позиции идет "Рейнджерс" (69).

Именно между "Хартсом" и "Селтиком" решится судьба золотых медалей сезона в последнем 38-м туре, когда 16 мая Чесноков со своими коллегами прибудет на встречу к "Селтику".

Независимо от исхода этого поединка подопечные Дерека Маккинеса уже обеспечили себе второе место чемпионата, так как "Рейнджерс" при любом раскладе не догонит двух беглецов.

Между тем каталонская "Барселона" с размахом отметила второе подряд чемпионство в Ла Лиге, куда пришли 750 000 болельщиков.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
