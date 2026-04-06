Казахстан завоевал еще две путевки в финал ЧА-2026 по боксу

В эти минуты на ринге Улан-Батора (Монголия) проходят полуфинальные поединки вечерней сессии чемпионата Азии-2026 по боксу. К этому моменту уже завершились два боя с участием казахстанских боксерш, которые принесли нам еще два места в финале данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Вначале в весовой категории до 80 кг Надежда Рябец сразилась с Пужей Рани (Индия) – бронзовым призером мирового чемпионата.

Казахстанка показала достойный бокс и не испугалась известной соперницы, за что заслужила победу раздельным решением судей, заодно заработала путевку в финал ЧА-2026.

Затем успех Надежды в весовой категории свыше 80 кг закрепила Дина Исламбекова, которая была сильнее узбечки Олтины Сотимбоевой (5:0).

Тем самым к этому часу в копилке наших боксерш есть три путевки в решающую стадию азиатских соревнований.

Ранее первым финалистом ЧА-2026 стала Бакыт Сейдиш, которая выступала в весовой категории до 70 кг.