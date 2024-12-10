Казахстан завоевал четвертое "золото" на ЧА-2024 по боксу

Прекрасным выступлением радуют на женском чемпионате Азии 2024 года по боксу казахстанские спортсменки. К этой минуте четвертую медаль высшей пробы для нашей страны принесла Гульсая Ержан, сообщает Zakon.kz.

Наша боксерша, которая представляла честь страны в весе до 81 кг, в решающем матче без особых проблем расправилась с украинкой Карине Айрапетян.

Все судьи единогласно, не сомневаясь, отдали свои голоса Гульсае Ержан, которая завоевала чемпионский титул.

Однако Гульсая далеко не ушла от ринга, в эти минуты она переживает за свою подругу по сборной Ельдану Талипову (+81 кг), которая соперничает в финале ЧА-2024 с Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

Таким образом, на данный час у наших боксерш имеется четыре награды высшей пробы. Чуть ранее чемпионами Азии стали Виктория Графеева, Аида Абикеева и Наталья Богданова.