#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Спорт

Казахстан завоевал четвертое "золото" на ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 15:55 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Прекрасным выступлением радуют на женском чемпионате Азии 2024 года по боксу казахстанские спортсменки. К этой минуте четвертую медаль высшей пробы для нашей страны принесла Гульсая Ержан, сообщает Zakon.kz.

Наша боксерша, которая представляла честь страны в весе до 81 кг, в решающем матче без особых проблем расправилась с украинкой Карине Айрапетян.

Все судьи единогласно, не сомневаясь, отдали свои голоса Гульсае Ержан, которая завоевала чемпионский титул.

Однако Гульсая далеко не ушла от ринга, в эти минуты она переживает за свою подругу по сборной Ельдану Талипову (+81 кг), которая соперничает в финале ЧА-2024 с Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

Таким образом, на данный час у наших боксерш имеется четыре награды высшей пробы. Чуть ранее чемпионами Азии стали Виктория Графеева, Аида Абикеева и Наталья Богданова. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Елдана Талипова удостоилась титула чемпионки Азии 2024 года по боксу
Спорт
16:33, Сегодня
Елдана Талипова удостоилась титула чемпионки Азии 2024 года по боксу
Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу
Спорт
15:24, Сегодня
Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Спорт
14:45, Сегодня
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: