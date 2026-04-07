Айгерим Саттыбаева завоевала "бронзу" ЧА-2026 по боксу

7 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовала программа второго дня полуфиналов азиатского чемпионата по боксу среди мужчин и женщин, где в копилку казахстанской сборной попала медаль бронзового отлива, сообщает Zakon.kz.

Эта награда досталась нашей Айгерим Саттыбаевой, которая в весовой категории до 48 кг уступила хозяйке соревнований Номундари Энх-Амгалан единогласным решением судей (5:0).

Бронзовая медаль стала для представителей Казахстана четвертой по счету на ЧА-2026. Ранее не смогли пробиться в финал текущих соревнований Махмуд Сабырхан, Ертуган Зейнуллинов и Валентина Хальзова.

Стоит отметить, что еще пять наших боксеров могут пробиться в решающую стадию азиатского турнира, если, конечно, выиграют сегодня свои полуфинальные поединки.

Чуть позже на ринг Улан-Батора поднимутся Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Оразбек Асылкулов (60 кг) и Сагындык Тогамбай (90 кг).

На данный час Казахстан делегировал в финал ЧА-2026 пока четырех своих спортсменов.