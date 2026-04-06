Спорт

Торехан Сабырхан пробился в финал ЧА-2026 по боксу

Бокс Путевка ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 17:41 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 апреля на ринге Улан-Батора (Монголия) завершилась программа первого дня полуфиналов чемпионата Азии-2026 по боксу. В одном из последних боев победой отметился казахстанец Торехан Сабырхан, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион мира по версии World Boxing Торехан Сабырхан на пути к финалу азиатского первенства в весовой категории до 70 кг доминировал над китайцем Ван Пэйчэн.

Преимущество казахстанца было настолько подавляющим, что соперник трижды побывал в нокдауне, один раз даже упав, и рефери раньше времени остановил встречу, подняв руку Торехана.

Немного не повезло в бою за выход в финал ЧА-2026 другому казахстанцу – Ертугану Зейнуллинову, который выступал в весе до 65 кг.

Он встретился с представителем Таиланда Бунджонгом Синсири – чемпионом Азии и бронзовым призером Азиатских игр-2022.

В упорном поединке судьи отдали победу тайцу, который теперь будет биться за первое место. А Ертуган завершил нынешний турнир с "бронзой".

Главным разочарованием первого дня полуфиналов стало поражение Махмуда Сабырхана.

Завтра боксеры оспорят оставшиеся путевки в финал текущих соревнований в Улан-Баторе, где мы увидим шестерых наших соотечественников.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Казахстан завоевал еще две путевки в финал ЧА-2026 по боксу
Махмуд Сабырхан вырвал победу и прошел в полуфинал чемпионата Азии
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Египте
Второй борец из Казахстана лишился шанса войти в тройку сильнейших на чемпионате Азии
