Спорт

Казахстан делегировал пятого боксера в финал азиатского чемпионата

Бокс Финал ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:07 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
7 апреля на ринге Улан-Батора (Монголия) в рамках ЧА-2026 по боксу прошел второй полуфинальный бой с участием члена сборной Казахстана – Сабыржана Аккалыкова, сообщает Zakon.kz.

Наш боксер за выход в финал в весовой категории до 75 кг встретился с монгольским спортсменом – Далаем Ганзоригом.

Казахстанец не дал разыграться никакой интриге и уже в первом раунде два раза отправил соперника в нокдаун.

Далее Сабыржан продолжал избивать хозяина ринга, и судьям пришлось досрочно остановить встречу, подняв руку нашему боксеру.

В итоге Аккалыков принес пятую путевку в копилку казахстанской дружины в борьбе за "золото" ЧА-2026.

Днем ранее место в финале азиатского турнира заработали Бахыт Сейдиш, Торехан Сабырхан, Надежда Рябец и Дина Исламбекова.

Куандык Шынасилов
Читайте также
Олимпийский призер из Казахстана сразится за "золото" ЧА-2026 по боксу
11:41, Сегодня
Казахстан завоевал еще две путевки в финал ЧА-2026 по боксу
16:31, 06 апреля 2026
Казахстанский боксер громко заявил о себе в Монголии
06:03, 03 апреля 2026
Читайте также
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
12:04, Сегодня
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:50, Сегодня
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
11:48, Сегодня
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
11:43, Сегодня
