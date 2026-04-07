Казахстан делегировал пятого боксера в финал азиатского чемпионата

7 апреля на ринге Улан-Батора (Монголия) в рамках ЧА-2026 по боксу прошел второй полуфинальный бой с участием члена сборной Казахстана – Сабыржана Аккалыкова, сообщает Zakon.kz.

Наш боксер за выход в финал в весовой категории до 75 кг встретился с монгольским спортсменом – Далаем Ганзоригом.

Казахстанец не дал разыграться никакой интриге и уже в первом раунде два раза отправил соперника в нокдаун.

Далее Сабыржан продолжал избивать хозяина ринга, и судьям пришлось досрочно остановить встречу, подняв руку нашему боксеру.

В итоге Аккалыков принес пятую путевку в копилку казахстанской дружины в борьбе за "золото" ЧА-2026.

Днем ранее место в финале азиатского турнира заработали Бахыт Сейдиш, Торехан Сабырхан, Надежда Рябец и Дина Исламбекова.