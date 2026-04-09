Спорт

Бахыт Сейдиш завоевала "серебро" азиатского чемпионата по боксу

Бокс Финал ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:14
9 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовали финальные поединки ЧА-2026 по боксу среди женщин. До этого этапа сборная Казахстана делегировала трех своих участниц, сообщает Zakon.kz.

Первой из наших боксерш на монгольский ринг вышла Бахыт Сейдиш, в соперницы которой досталась Арундати Чаудари (Индия).

Казахстанка с небольшим преимуществом закончила стартовый раунд, но затем инициативу перехватила ее оппонентка, наращивая свои удары с каждым удобным моментом.

Вследствие своих активных действий Чаудари в итоге стала победительницей азиатского первенства со счетом 4:1. А Бахыт достается серебряная медаль турнира.

Далее на ринг Улан-Батора поднимутся еще два члена женской сборной Казахстана. За "золото" текущих соревнований сразятся Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).

Всего за высшие награды ЧА-2026 еще поспорят семь наших спортсменов, пять из которых мужчины.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан делегировал пятого боксера в финал азиатского чемпионата
11:07, 07 апреля 2026
Казахстан делегировал пятого боксера в финал азиатского чемпионата
Айгерим Саттыбаева завоевала "бронзу" ЧА-2026 по боксу
10:01, 07 апреля 2026
Айгерим Саттыбаева завоевала "бронзу" ЧА-2026 по боксу
Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
11:36, 06 апреля 2026
Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
