Бахыт Сейдиш завоевала "серебро" азиатского чемпионата по боксу

9 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовали финальные поединки ЧА-2026 по боксу среди женщин. До этого этапа сборная Казахстана делегировала трех своих участниц, сообщает Zakon.kz.

Первой из наших боксерш на монгольский ринг вышла Бахыт Сейдиш, в соперницы которой досталась Арундати Чаудари (Индия).

Казахстанка с небольшим преимуществом закончила стартовый раунд, но затем инициативу перехватила ее оппонентка, наращивая свои удары с каждым удобным моментом.

Вследствие своих активных действий Чаудари в итоге стала победительницей азиатского первенства со счетом 4:1. А Бахыт достается серебряная медаль турнира.

Далее на ринг Улан-Батора поднимутся еще два члена женской сборной Казахстана. За "золото" текущих соревнований сразятся Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).

Всего за высшие награды ЧА-2026 еще поспорят семь наших спортсменов, пять из которых мужчины.