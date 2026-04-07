Спорт

Александр Бублик начинает грунтовый сезон с новой ракеткой

Теннис Новая Ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:46 Фото: Instagram/BUBLIK
Вечером 7 апреля на грунтовых кортах Монако свой стартовый матч турнира ATP 1000 проведет лучший казахстанский теннисист Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

На поединок против знаменитого француза Гаеля Монфиса первая ракетка Казахстана выйдет с новой ракеткой американского бренда.

Станет ли удачной ракеткой новая модель для Бублика, можно будет судить по итогам матча, который начнется примерно в 18:30 по казахстанскому времени.

Можно отметить, что среди знаменитостей, которые пользуются ракеткой Diadem, есть украинка Элина Свитолина – жена Монфиса.

Пока болельщики будут ждать выхода на корт сильнейшего теннисиста нашей страны, чуть ранее начнет свою встречу на нынешнем "Мастерсе" Александр Шевченко.

Второй номер сборной Казахстана померится силами с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем (15:30).

Читайте также
До 460 тенге опустился курс доллара на торгах 7 апреля
15:42, Сегодня
До 460 тенге опустился курс доллара на торгах 7 апреля
Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире Masters
23:28, 14 мая 2023
Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире Masters
Александр Бублик победил американца на турнире "Мастерс" в Риме
05:19, 13 мая 2023
Александр Бублик победил американца на турнире "Мастерс" в Риме
Последние
Популярные
Читайте также
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
15:31, Сегодня
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
15:23, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
15:12, Сегодня
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
15:01, Сегодня
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
