Александр Бублик начинает грунтовый сезон с новой ракеткой

Вечером 7 апреля на грунтовых кортах Монако свой стартовый матч турнира ATP 1000 проведет лучший казахстанский теннисист Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

На поединок против знаменитого француза Гаеля Монфиса первая ракетка Казахстана выйдет с новой ракеткой американского бренда.

Станет ли удачной ракеткой новая модель для Бублика, можно будет судить по итогам матча, который начнется примерно в 18:30 по казахстанскому времени.

Можно отметить, что среди знаменитостей, которые пользуются ракеткой Diadem, есть украинка Элина Свитолина – жена Монфиса.

Пока болельщики будут ждать выхода на корт сильнейшего теннисиста нашей страны, чуть ранее начнет свою встречу на нынешнем "Мастерсе" Александр Шевченко.

Второй номер сборной Казахстана померится силами с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем (15:30).