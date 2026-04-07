#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
466.33
538.47
5.9
Спорт

Ветеран и топовый защитник "Манчестер Юнайтед" остается в клубе

Футбол Контракт МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:47 Фото: Instagram/manutd
Легендарный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и его защитник Гарри Магуайр переподписали новый контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает Zakon.kz.

Эту новость 7 апреля распространила пресс-служба "красных дьяволов", отметив, что 33-летний центральный защитник еще как минимум один сезон будет играть за "МЮ".

А при хороших результатах ему будет открыта дорога в клуб до середины 2028 года.

Магуайр был куплен "манкунианцами" за 70 млн евро у "Лестера" летом 2019 года и с тех пор сыграл в составе команды 266 матчей.

В текущем сезоне было немало разговоров о том, что Гарри может покинуть "Олд Траффорд". Однако с появлением на тренерском посту Майкла Кэррика, который доверяет одному из старожилов "МЮ", все вопросы отпали.

Тем более "Юнайтед", скорее всего, уже в сентябре 2026 года вернется в Лигу чемпионов УЕФА, а помощь опытного Магуайра будет кстати.

Недавно в рамках игр 30-го тура АПЛ "МЮ" сумел добыть ценные три очка в погоне за "бронзой" сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
