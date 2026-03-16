Спорт

Бруну и Шешко стали главными звездами очередной победы "Манчестер Юнайтед"

Футбол Победа Астон Вилла, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 12:36 Фото: Instagram/manutd
В рамках игр 30-го тура английской Премьер-лиги легендарный "МЮ" сумел добыть ценные три очка в погоне за "бронзой" сезона. Для этой цели "манкунианцы" дома победили своих основных конкурентов за третье место – "Астон Виллу" (3:1), сообщает Zakon.kz.

Все интересные события в этом матче произошли только во втором тайме. На 53-й минуте бразилец Каземиро открыл счет после паса Бруну Фернандеша с углового.

Вскоре Росс Баркли восстановил равновесие. Но недолго длилась радость гостей, автором второго гола "МЮ" стал Матеус Кунья, и здесь ему ассистировал Бруну.

"Я еще больше горжусь, потому что сделал это, помогая своим товарищам по команде. Радовать других – это здорово. Главным достижением было бы оказаться вверху таблицы по итогам сезона. Очень важная победа, потому что играли против прямого соперника, и у нас было поровну очков перед этим туром. Выполнили свою работу". Бруну Фернандеш

Победную точку для "красных дьяволов" поставил их спаситель – словенский форвард Беньямин Шешко, который отметился голом на 81-й минуте.

Для одного из героев этой встречи португальца Бруну этот матч стал памятным. Капитан "МЮ" оформил 15-й и 16-й ассисты в текущем сезоне АПЛ и побил рекорд 26-летней давности, которым ранее владел легендарный Дэвид Бекхэм.

А вот наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик добился седьмой победы после девяти игр во главе клуба.

"Показали хорошую игру, мы довольны, знали, что нас ждет важный матч, в котором нужно вернуться на путь побед, и игроки отреагировали очень хорошо. Иногда нужно действовать осторожнее. Хорошо оборонялись и держали дисциплину, у нас были игроки, способные изменить ситуацию к лучшему. Доволен игрой Каземиро и Бруну, они прекрасно понимают друг друга. У Бруну было много важных моментов, будь то гол или голевая передача, он всегда рядом. Он всегда идет вперед, будь то на тренировке или в игре. Ребята фантастически справились с этим. Нам есть ради чего играть".Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

После успеха над "Астон Виллой" футболисты "Юнайтед" плотно закрепились на третьей строчке таблицы АПЛ, имея в своем багаже 54 очка.

Во главе списка лучших по-прежнему стоят "Арсенал" (70) и "Ман Сити" (61). "Горожане" пропускали прошедший тур из-за подготовки к ответному поединку 1/8 финала в Лиге чемпионов с "Реалом".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
