22 мая 2026 года самый титулованный футбольный клуб Англии "Манчестер Юнайтед" закрыл вопрос о главном тренере на ближайшие два сезона, подписав новый контракт с Майклом Кэрриком, сообщает Zakon.kz.

Как подтверждает пресс-служба "манкуанианцев", новое соглашение рассчитано до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

44-летний экс-игрок "красных дьяволов" стал исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" в январе этого года после ухода Рубена Аморима.

Под его руководством клуб одержал ряд громких побед, переиграв попеременно всех лидеров сезона, начиная от "Арсенала".

Перед заключительным 38-м туром АПЛ команда Кэррика сейчас с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице и уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов УЕФА в будущем сезоне.

С приходом Майкла Кэррика полностью раскрылся талант дорогостоящего словенского форварда Беньямина Шешко, который забивает в большинстве матчей ценные голы, принося победу клубу.