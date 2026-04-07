Казахстанский борец одолел соперника из Кыргызстана и вышел в финал ЧА в Бишкеке

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алматбек Аманбек одержал победу в полуфинале чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

В схватке за выход в финал казахстанец оказался сильнее Амантура Исмаилова (Кыргызстан).

Полуфинальная схватка в весе до 72 кг завершилась со счетом 3:1 в пользу нашего борца.

Ранее сообщалось, что Казахстан добыл "бронзу" в схватке с Украиной на турнире Grand Slam в Грузии.