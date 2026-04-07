Спорт

Казахстан поборется за три "бронзы" ЧА по борьбе в Кыргызстане

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 18:26 Фото: olympic.kz
Три представителя сборной Казахстана по греко-римской борьбе примут участие в схватках за третье место чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

В своих полуфиналах поражение потерпели Ербол Камалиев (до 60 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).

Камалиев уступил Се Ун Ри (Северная Корея). Магомадов проиграл Шахину Бадогимофраду (Катар). Евлоева выбил из борьбы за "золото" олимпийский чемпион Мохаммадхади Сарави (Иран).

Схватки за "бронзу" в этих дивизионах пройдут 8 апреля. Также в этот день на ковер выйдет Алматбек Аманбек (до 72 кг), который пробился в финал.

Как отметили в НОК РК, 7 апреля Кахарман Кисметов (до 77 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг) поборются за третье место.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец Алматбек Аманбек одолел соперника из Кыргызстана и вышел в финал ЧА в Бишкеке.

Елена Беляева
