Борец из Казахстана проиграл главную схватку в спортивной жизни

16 апреля казахстанский борец Юсуф Мациев проиграл в финале чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

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В схватке за золотую медаль ему противостоял титулованный представитель Ирана, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира 2021 года Мохаммадхади Сарави.

Спортсмены боролись в весовой категории до 97 кг.

"Встреча спортсменов завершилась досрочной победой иранского борца со счетом 9:0". Telegram-канал SPORTARENAKZ

Таким образом, Мациев завершил выступление с серебряной медалью.

Фото: Telegram/Qazaqstan Olympic team

16 апреля в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года.