Казахстанские борцы пополнили копилку медалей на ЧА по греко-римской борьбе в Кыргызстане

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев вошел в число призеров чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан). Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 97 кг, сообщает Zakon.kz.

Евлоев в схватке за "бронзу" досрочно победил Минхо Ли (Южная Корея) – в самом начале встречи Ислам провел серию результативных приемов. Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером. Ранее сообщалось, что Алматбек Аманбек завоевал "золото" чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Третьим финишировали Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг).

