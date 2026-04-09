#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Спорт

Казахстанские борцы пополнили копилку медалей на ЧА по греко-римской борьбе в Кыргызстане

Ислам Евлоев разгромил соперника и взял бронзу, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 06:44
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев вошел в число призеров чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан). Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 97 кг, сообщает Zakon.kz.

Евлоев в схватке за "бронзу" досрочно победил Минхо Ли (Южная Корея) – в самом начале встречи Ислам провел серию результативных приемов.

Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что Алматбек Аманбек завоевал "золото" чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Третьим финишировали Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг).

Елена Беляева
Елена Беляева
