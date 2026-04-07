Узбекский тяжеловес не пустил казахстанца в финал ЧА-2026 по боксу
В этой встрече казахстанец Сагындык Тогамбай сразился с Халимжоном Мамасолиевым из Узбекистана.
Итогом противостояния стала победа узбекского спортсмена со счетом 4:1, и он проходит в финал, а наш представитель увезет домой "бронзу" ЧА-2026.
Тем самым по результатам всех полуфинальных матчей нынешнего турнира в активе членов сборной Казахстана сейчас пять медалей бронзового качества.
Их завоевали Махмуд Сабырхан, Валентина Хальзова, Ертуган Зейнуллинов, Сагындык Тогамбай и Айгерим Саттыбаева.
А путевки в финал ЧА-2026 заработали восемь наших боксеров: Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Айбек Оралбай (90+ кг), Бакыт Сейдиш (70 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).
Финалы у женщин пройдут 9 апреля, а на следующий день "золото" турнира разыграют мужчины.