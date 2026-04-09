Спорт

Определились все участники 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Футбол Итог Кубка РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 17:58
9 апреля завершились матчи 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу. Особых сенсаций не произошло, но были зафиксированы несколько результатов, где изначальные фавориты оказались на грани и чуть не вылетели из турнира, сообщает Zakon.kz.

Подобная неприятная участь могла настигнуть "Астану", которая на выезде с большим трудом обыграла любительский клуб БКС из Алматы со счетом 2:1.

Ну а в остальных матчах представители КПЛ не дали усомниться в своем превосходстве. Нельзя не отметить тот факт, что команды высшего дивизиона выступали в своих молодежных составах.

И при хорошем стечении обстоятельств сенсации могли спокойно произойти, но фавориты благополучно преодолели стартовый раунд кубковых баталий.

"Жас Кыран" – "Атырау" 0:4, "Талас" – "Кайсар" 0:2, АНСАТ – "Тобыл" 0:8, "Академия Онтустык" – "Ордабасы" 2:4, "Жайык" – "Кайрат" 1:3, "Туран" – "Елимай" 1:4, "Каршыга" – "Жетысу" 0:1, ZHELAYEV NAN – "Алтай" 0:2, "Хромтау" – "Женис" 1:4, SD Family – "Иртыш" (техническая победа клуба из Павлодара), "Батыр" – "Каспий" 0:4, "Арыс" – "Актобе" 0:4, "Шахтер" – "Окжетпес" 2:3, "Хан-Тенгри" – "Кызылжар" 0:1, "Тараз" – "Улытау" 0:1.

Теперь в 1/8 финала Кубка Казахстана встретятся: "Кайсар" – "Кайрат", "Астана" – "Тобыл", "Окжетпес" – "Женис", "Ордабасы" – "Каспий", "Атырау" – "Жетысу", "Актобе" – "Елимай", "Алтай" – "Улытау", "Иртыш" – "Кызылжар".

Тем временем на днях один из лидеров "МЮ" опроверг все слухи и подписал новый контракт с клубом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
В 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу произошли сюрпризы
