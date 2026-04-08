"Кайрат" одержал волевую победу в Уральске и прошел в 1/8 финала Кубка РК

8 и 9 апреля на футбольных аренах Казахстана пройдут матчи 1/16 финала Кубка страны. К этой минуте известны результаты некоторых из этих встреч, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны "Кайрат" приехал в гости к уральскому "Жайыку" и, проигрывая с разницей в один мяч, сумел перевернуть ход поединка.

Героем матча стал Азамат Туякбаев, который сначала восстановил равновесие, а спустя время вывел алматинский коллектив вперед.

А точку в этом кубковом противостоянии поставил Евгений Петрик – 1:3, и команда Рафаэля Уразбахтина проходит в следующий раунд соревнований.

Но надо отметить, что в Уральск приехал не основной состав "желто-черных", а команда, состоящая из игроков "Кайрат-Жастар".

Этот момент сильно огорчил местных фанатов футбола, которые до отказа заполнили родной стадион в надежде увидеть звезд "Кайрата".

Теперь соперником алматинского коллектива по 1/8 финала Кубка страны будет кызылординский "Кайсар".

5 апреля команда Уразбахтина забила четыре гола за тайм и сломила амбиции "Астаны" на чемпионство нынешнего сезона.

