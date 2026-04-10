Спорт

Зарина Дияс объявила о завершении карьеры

теннисистка Зарина Дияс, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 18:24 Фото: Instagram/zarinadiyas
Известная казахстанская теннисистка Зарина Дияс сегодня, 10 апреля 2026 года, выступила с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

32-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

"Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни – я заканчиваю профессиональную теннисную карьеру. Это был невероятный путь… Путь девочки из Алматы, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире. И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью: победы на турнирах, место в топ-30 мирового рейтинга и честь представлять Казахстан на Олимпийских играх. Я горжусь тем, что выступала за сборную, что выходила на корт за свою страну и представляла Казахстан на мировой арене", – написала Зарина Дияс в Instagram.

Это, как подчеркнула теннисистка, навсегда останется в ее сердце.

"Теннис дал мне многое, он научил меня быть сильной, не сдаваться, идти вперед, несмотря ни на что. Были непростые периоды, но были и победы, эмоции и моменты, которые невозможно описать словами… и невозможно забыть", – заявила Зарина Дияс.

Она поблагодарила всех, кто был рядом. 

"Моим болельщикам, вы давали мне невероятную энергию, вы были моей силой. Моей семье… Маме за то, что привела меня в этот спорт, за ее веру и любовь, которые вели меня вперед каждый день. Моей сестре Алисе за поддержку и помощь на протяжении всей карьеры. Моей команде, тренерам, друзьям, спонсорам и Федерации тенниса Казахстана, спасибо за поддержку и вклад в мой путь", – отметила Зарина Дияс.

Теннисистка заявила, что уходит с чувством гордости, благодарности и достоинства.

"И с огромной любовью к теннису… который навсегда останется частью меня. Начинается новая глава моей жизни. Всех люблю", – заключила Зарина Дияс.

Решение спортсменки поддержали болельщики, а также семья. Зарине Дияс пожелали удачи:

  • "Легенда".
  • "Неееееет".
  • "Это была славная история".
  • "Удачи на новом жизненном пути".
  • "Поздравляю с прекрасной карьерой Зарину, удачи в следующей главе".
  • "Спасибо вам за все, Зарина! Гордимся вами! Удачи вам в новых начинаниях".
  • "Поздравляю! Классно, что наши пути пересеклись! Удачи во всем, что впереди!"
  • "Доченька, это был непростой, но красивый путь! Я горжусь тобой не за титулы, а за твою силу, характер и сердце! Ты вдохновляешь. И это только начало".

Зарина Дияс прокомментировала свою путевку в Australian Open 2026

В январе 2026 года Зарина Дияс проиграла испанке Пауле Бадосе матч первого круга на AusOpen.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
