Винус Уильямс отреагировала на завершение карьеры Зарины Дияс

Бывшие соперницы на теннисном корте обменялись теплыми пожеланиями под прощальным постом казахстанки, сообщает Zakon.kz.

10 апреля 32-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка попрощалась с болельщиками и экспертами данного вида спорта на своей странице в Instagram.

В своем решении она получила поддержку мамы Аиды Дияс, которая одной из первых оставила комментарий.

"Доченька, это был непростой, но красивый путь! Я горжусь тобой не за титулы, а за твою силу, характер и сердце!!! Ты вдохновляешь. И это только начало", – написала она.

Но максимальное число лайков набрал комментарий 45-летней американской теннисистки, пятикратной победительницы Уимблдонского турнира Винус Уильямс. Важно отметить, что спортсменки ранее пересекались на турнирах WTA и в марте 2021 года Дияс одержала победу над титулованной американкой. Причем для этого казахстанке потребовалось всего два сета – 6:2, 7:6.

Zarina Diyas just defeated childhood role model Venus Williams for the first time, and she did it in straight sets. 👏



— Tennis Channel (@TennisChannel) March 23, 2021

"Ты – источник вдохновения! Буду скучать по тебе на корте!" – написала американка.

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова рассказала о желании выступить на предстоящих Олимпийских играх с супругом-дзюдоистом.