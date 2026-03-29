"Хейтеры, смейтесь": Еркебулан Токтар после поражения объявил о временном уходе

Казахстанский боец Еркебулан Токтар прокомментировал свое поражение на турнире Hype FC 28 в Ереване и объявил о намерении взять паузу в карьере, передает Zakon.kz.

Поединок в легком весе против представителя Кыргызстана Марселя Нурланбека уулу прошел по правилам бокса в ММА-перчатках. По итогам встречи судьи единогласно отдали победу кыргызстанскому спортсмену.

Сразу после боя Токтар опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором признал неудачное выступление и обратился как к болельщикам, так и к критикам.

"Уважаемые мои фанаты, не обижайтесь, я опустил голову вниз. Хейтеры – можете посмеяться в комментариях, посмеяться от души надо мной. Такие дни не приходят часто – последний раз я проигрывал три года назад, за три года это первый раз, когда у вас радостные дни. Не знаю, будем разбирать бой, пересмотрим потом спокойно. Но что-то было не так: то ли я слишком хотел работать на нокаут, то ли хотел уронить соперника, но уже как есть – что случилось, то случилось", – сказал он на видео.

При этом Еркебулан Токтар подчеркнул, что готов к волне критики в социальных сетях и призвал "хейтеров" не сдерживать эмоций в комментариях.

"В общем, смейтесь в комментариях: "Еркебулан такой", "Еркебулан сякой" – это видео для вас, хейтеры. Пишите, выпускайте все свои эмоции. А мы немного отдохнем – нужен небольшой отдых", – заявил Еркебулан Токтар.

В завершение своего обращения боец заявил, что чувствует сильную усталость после двух месяцев подготовки и планирует отойти от дел на срок от трех до шести месяцев. Несмотря на временный уход в тень, Токтар заверил фанатов, что обязательно вернется в октагон после полноценного отдыха.

