#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

"Хейтеры, смейтесь": Еркебулан Токтар после поражения объявил о временном уходе

Еркебулан токтар, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 00:49 Фото: Instagram/erkebulan_toktar
Казахстанский боец Еркебулан Токтар прокомментировал свое поражение на турнире Hype FC 28 в Ереване и объявил о намерении взять паузу в карьере, передает Zakon.kz.

Поединок в легком весе против представителя Кыргызстана Марселя Нурланбека уулу прошел по правилам бокса в ММА-перчатках. По итогам встречи судьи единогласно отдали победу кыргызстанскому спортсмену.

Сразу после боя Токтар опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором признал неудачное выступление и обратился как к болельщикам, так и к критикам.

"Уважаемые мои фанаты, не обижайтесь, я опустил голову вниз. Хейтеры – можете посмеяться в комментариях, посмеяться от души надо мной. Такие дни не приходят часто – последний раз я проигрывал три года назад, за три года это первый раз, когда у вас радостные дни. Не знаю, будем разбирать бой, пересмотрим потом спокойно. Но что-то было не так: то ли я слишком хотел работать на нокаут, то ли хотел уронить соперника, но уже как есть – что случилось, то случилось", – сказал он на видео.

При этом Еркебулан Токтар подчеркнул, что готов к волне критики в социальных сетях и призвал "хейтеров" не сдерживать эмоций в комментариях.

"В общем, смейтесь в комментариях: "Еркебулан такой", "Еркебулан сякой" – это видео для вас, хейтеры. Пишите, выпускайте все свои эмоции. А мы немного отдохнем – нужен небольшой отдых", – заявил Еркебулан Токтар.

В завершение своего обращения боец заявил, что чувствует сильную усталость после двух месяцев подготовки и планирует отойти от дел на срок от трех до шести месяцев. Несмотря на временный уход в тень, Токтар заверил фанатов, что обязательно вернется в октагон после полноценного отдыха.

Ранее Еркебулан Токтар опубликовал фотографию с девушкой, вызвав в соцсетях бурные обсуждения.

Канат Болысбек
Читайте также
Не женись пока: казахстанский боец ММА взбудоражил поклонников загадочным снимком
02:00, 24 декабря 2025
Не женись пока: казахстанский боец ММА взбудоражил поклонников загадочным снимком
Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение
03:36, 30 июля 2024
Париж-2024: как Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение
Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса
19:11, 10 октября 2024
Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса
Последние
Популярные
Читайте также
Защитник "Зенита" оценил уровень игры "Кайрата"
00:51, 30 марта 2026
Защитник "Зенита" оценил уровень игры "Кайрата"
Вратарь "Кайрата" высказался об эмоциях в игре против "Зенита"
00:27, 30 марта 2026
Вратарь "Кайрата" высказался об эмоциях в игре против "Зенита"
Топовый казахский боксёр из Узбекистана дебютирует за Казахстан: подробности
00:08, 30 марта 2026
Топовый казахский боксёр из Узбекистана дебютирует за Казахстан: подробности
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
23:33, 29 марта 2026
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
