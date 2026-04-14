#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.9
555.3
6.24
Спорт

Казахстан ворвался в топ-8 лучших теннисных сборных мира

Теннис Повышение Рейтинга, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 09:43
13 апреля был опубликован новый рейтинг Кубка Билли Джин Кинг, по результатам которого женская сборная Казахстана по теннису поднялась с девятого на седьмое место, сообщает Zakon.kz.

Данное передвижение казахстанской женской дружины стало возможным после ее успеха на прошедших выходных в Астане, где команда Юрия Щукина сумела обыграть чемпионок мира 2023 года – Канаду со счетом 3:1.

Что касается рейтинга других теннисных держав, то здесь на первом месте по-прежнему находится действующий чемпион Кубка Билли Джин Кинг – Италия, которая укрепила свои позиции после домашней победы над Японией (3:1) на прошлой неделе.

В первой тройке лучших сборных мира находятся Великобритания и Украина, а за ними идут Испания, Чехия, США, Казахстан и Канада.

Обыграв Канаду, наши теннисистки обеспечили себе место в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026, который пройдет в Шэньчжэне (Китай) в период с 22 по 27 сентября.

Также в прошедший уик-энд ФК "Манчестер Сити" разгромил "Челси" перед важной битвой с "Арсеналом" за чемпионство в АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
