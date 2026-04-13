"МанСити" разгромил "Челси" перед битвой с "Арсеналом" за чемпионство

В ходе игр 32-го тура АПЛ состоялся интересный поединок в Лондоне, где "Челси" дома не справился с мощью атак футболистов "Манчестер Сити" и пропустил в свои ворота три безответных мяча, сообщает Zakon.kz.

Этот успех позволил "горожанам" реально вступить в чемпионскую гонку сезона в АПЛ, где без конкуренции шел другой лондонский коллектив "Арсенал".

Тем более "пушкари" немного подпустили к себе главного конкурента, проиграв в 32-м туре "Борнмуту" со счетом 1:2.

Но с другой стороны, и суперкомпьютер Opta поменял свое мнение насчет чемпионства "Арсенала" в этом сезоне, но не намного.

Сейчас шансы "канониров" оцениваются в 87,26% (ранее 97,7%), а вот команде Хосепа Гвардиолы отдают всего лишь 12,74%.

"Мы выглядим свежее без Лиги чемпионов УЕФА, все знают свои задачи. В трех последних матчах встречались с командами, выступающими в самом престижном клубном турнире. Не сказал бы, что во всех этих встречах мы были идеальны на протяжении всех 90 минут, но действовали достаточно надежно и сами создавали угрозу". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

На данный час подопечные Микеля Артеты лидируют в таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков. "Сити" отстает на шесть очков, но имеет еще игру в запасе.

В рамках 33-го тура АПЛ 19 апреля "Арсенал" едет в гости к "небесно-голубым".

Но до этого лондонскую дружину у себя дома ждет ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга".