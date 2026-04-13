Спорт

"МанСити" разгромил "Челси" перед битвой с "Арсеналом" за чемпионство

Футбол Разгром Челси, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:53 Фото: Instagram/manCity
В ходе игр 32-го тура АПЛ состоялся интересный поединок в Лондоне, где "Челси" дома не справился с мощью атак футболистов "Манчестер Сити" и пропустил в свои ворота три безответных мяча, сообщает Zakon.kz.

Этот успех позволил "горожанам" реально вступить в чемпионскую гонку сезона в АПЛ, где без конкуренции шел другой лондонский коллектив "Арсенал".

Тем более "пушкари" немного подпустили к себе главного конкурента, проиграв в 32-м туре "Борнмуту" со счетом 1:2.

Но с другой стороны, и суперкомпьютер Opta поменял свое мнение насчет чемпионства "Арсенала" в этом сезоне, но не намного.

Сейчас шансы "канониров" оцениваются в 87,26% (ранее 97,7%), а вот команде Хосепа Гвардиолы отдают всего лишь 12,74%.

"Мы выглядим свежее без Лиги чемпионов УЕФА, все знают свои задачи. В трех последних матчах встречались с командами, выступающими в самом престижном клубном турнире. Не сказал бы, что во всех этих встречах мы были идеальны на протяжении всех 90 минут, но действовали достаточно надежно и сами создавали угрозу".Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

На данный час подопечные Микеля Артеты лидируют в таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков. "Сити" отстает на шесть очков, но имеет еще игру в запасе.

В рамках 33-го тура АПЛ 19 апреля "Арсенал" едет в гости к "небесно-голубым".

Но до этого лондонскую дружину у себя дома ждет ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Ман Сити" и "Тоттенхэм" устроили голевую перестрелку с рекордом Холанда
11:24, 03 декабря 2025
11:24, 03 декабря 2025
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"
03:15, 04 мая 2023
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"
03:15, 04 мая 2023
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" и "МанСити" выдали огненный матч в чемпионате Англии
11:51, 09 февраля 2026
11:51, 09 февраля 2026
"Ливерпуль" и "МанСити" выдали огненный матч в чемпионате Англии
Читайте также
Появилась статистика посещаемости матчей КПЛ за первые пять туров
16:54, Сегодня
Появилась статистика посещаемости матчей КПЛ за первые пять туров
Путь к титулу: с кем сыграет Елена Рыбакина в Штутгарте
16:27, Сегодня
Путь к титулу: с кем сыграет Елена Рыбакина в Штутгарте
"Кайрат" сделал важное заявление о матче КПЛ
16:01, Сегодня
"Кайрат" сделал важное заявление о матче КПЛ
Казахстан проиграл первый матч чемпионата мира по хоккею
15:41, Сегодня
Казахстан проиграл первый матч чемпионата мира по хоккею
