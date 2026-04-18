Казахстан пополнил медальный счет ЧА по дзюдо в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Ордосе (Китай). Спортсмен стал призером в весовой категории до 90 кг, сообщает Zakon.kz.
В схватке за третье место Арапов одержал победу над Эрланом Шеровым из Кыргызстана.
Как уточнили в пресс-службе НОК РК, в активе нашей сборной теперь четыре награды. Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) финишировали на третьей строчке.
