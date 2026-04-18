#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
469.52
553.75
6.15
Спорт

Казахстан пополнил медальный счет ЧА по дзюдо в Китае

Дзюдоист Айдар Арапов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 18:01 Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Ордосе (Китай). Спортсмен стал призером в весовой категории до 90 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Арапов одержал победу над Эрланом Шеровым из Кыргызстана.

Как уточнили в пресс-службе НОК РК, в активе нашей сборной теперь четыре награды. Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) финишировали на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Адилет Алмат стал победителем чемпионата Азии по дзюдо в Ордосе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае
18:29, 17 апреля 2026
Казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае
Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане
18:51, 13 апреля 2026
Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане
Казахстан пополнил медальную копилку на чемпионате мира в Узбекистане
18:42, 17 апреля 2026
Казахстан пополнил медальную копилку на чемпионате мира в Узбекистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
18:05, Сегодня
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
17:35, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
17:14, Сегодня
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
Драмой завершился матч "Иртыша" в КПЛ
17:14, Сегодня
Драмой завершился матч "Иртыша" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: