Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане
Представитель команды Казахстана по таеквондо Ислам Медетбай стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан). Спортсмен завоевал медаль в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.
Медетбай пробился в полуфинал мирового первенства. Однако выиграть поединок за выход в финал ему не удалось.
Таким образом, он принес Казахстану вторую "бронзу" ЮЧМ. Ранее также третьим стал Ерасыл Ерзат.
