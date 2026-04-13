Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане

Представитель команды Казахстана по таеквондо Ислам Медетбай стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан). Спортсмен завоевал медаль в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

Медетбай пробился в полуфинал мирового первенства. Однако выиграть поединок за выход в финал ему не удалось.

Таким образом, он принес Казахстану вторую "бронзу" ЮЧМ. Ранее также третьим стал Ерасыл Ерзат.