Спорт

Казахстанские боксеры отправились в Бразилию на Кубок мира по боксу

Кубок мира по боксу в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 07:15 Виктория Графеева, фото: Instagram/graf.vp
16 отечественных боксеров примут участие в Кубке мира по боксу с 20 по 26 апреля в бразильском Фош-ду-Игуасу, сообщает Zakon.kz.

Всего для участия в Кубке мира по боксу зарегистрировались около 400 боксеров из 50 национальных федераций. Об этом передает официальный сайт организации World Boxing.

По данным казахстанской федерации бокса, нашу страну представят 9 мужчин и 7 женщин.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

В число других стран, подтвердивших отправку крупных делегаций, состоящих более чем из 10 боксеров, для участия в мероприятии, входят Бельгия, Китай, Доминиканская Республика, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Испания, Таджикистан, Турция и США. Хозяйка соревнований – Бразилия зарегистрировала в этом году смешанную команду из 16 человек, в которую вошла чемпионка мира по боксу 2025 года Ребека Де Лима Сантос.

Официальная жеребьевка состоится в 18:30 (по времени Бразилии) в воскресенье, 19 апреля 2026 года. Игры начнутся в понедельник 20 апреля и будут проходить в отеле и конференц-центре

"Рафаин Палас".

Победителем прошлогодних соревнований является Узбекистан.

Жеребьевка, расписание, полные результаты и дополнительная информация будут доступны на сайте бразильской боксерской конфедерации. Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Confederação Brasileira de Boxe.

Сегодня, 19 апреля, в 16:00 по казахстанскому времени в финале турнира Porsche Tennis Grand Prix 2026 в Штутгарте, Елена Рыбакина сразится с 12-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

Алия Абди
