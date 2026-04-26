Кубок мира по боксу: Казахстан в финале представят 4 спортсмена

Из 16-ти отечественных боксеров в финал первого этапа Кубка мира от World Boxing в бразильском Фос-ду-Игуасу вышли четыре спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Изначально сборную Казахстана на Кубке мира по боксу в Бразилии представляли девять мужчин и семь женщин. Первый этап стартовал 20 и завершатся сегодня, 26 апреля.

Так, у мужчин в финале выступит только один боксер из Казахстана. Это Султанбек Айбарулы. В финале в весовой категории до 85 кг его соперником станет хозяин соревнований – бразилец Кауэ Белини.

У женщин за медали высшей пробы сразятся три спортсменки:

24-летняя алматинка Виктория Графеева в весовой категории 60 кг проведет бой также с бразильянкой Ребекой Сантос;

27-летняя карагандинка Аида Абикеева в весовой категории 65 кг выйдет на ринг с соперницей из Узбекистана Навбахор Хамидовой;

боксерша из Акмолинской области Валерия Аксенова в категории 80+ кг встретится с Жофией Сирой из Венгрии.

Все финалы пройдут сегодня, 26 апреля. Начало – в 19:00 и 27 апреля – в 00:00 по времени Казахстана.Прямая трансляция будет на YouTube-каналах Федерации бокса Бразилии и Time Brasil.

Что касается следующих двух этапов, то они пройдут:

с 15 по 20 июня в Китае (Гуйян);

с 25 ноября по 2 декабря в Узбекистане (Ташкент).

