#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Спорт

Кубок мира по боксу: Казахстан в финале представят 4 спортсмена

Кубок мира по боксу в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 06:54 Виктория Графеева, фото: Instagram/graf.vp
Из 16-ти отечественных боксеров в финал первого этапа Кубка мира от World Boxing в бразильском Фос-ду-Игуасу вышли четыре спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Изначально сборную Казахстана на Кубке мира по боксу в Бразилии представляли девять мужчин и семь женщин. Первый этап стартовал 20 и завершатся сегодня, 26 апреля.

Так, у мужчин в финале выступит только один боксер из Казахстана. Это Султанбек Айбарулы. В финале в весовой категории до 85 кг его соперником станет хозяин соревнований – бразилец Кауэ Белини.

У женщин за медали высшей пробы сразятся три спортсменки:

  • 24-летняя алматинка Виктория Графеева в весовой категории 60 кг проведет бой также с бразильянкой Ребекой Сантос;
  • 27-летняя карагандинка Аида Абикеева в весовой категории 65 кг выйдет на ринг с соперницей из Узбекистана Навбахор Хамидовой;
  • боксерша из Акмолинской области Валерия Аксенова в категории 80+ кг встретится с Жофией Сирой из Венгрии.

Все финалы пройдут сегодня, 26 апреля. Начало – в 19:00 и 27 апреля – в 00:00 по времени Казахстана.Прямая трансляция будет на YouTube-каналах Федерации бокса Бразилии и Time Brasil.

Что касается следующих двух этапов, то они пройдут:

  • с 15 по 20 июня в Китае (Гуйян);
  • с 25 ноября по 2 декабря в Узбекистане (Ташкент).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая чуть не проиграла представительнице Румынии Елене Русеп на турнире в Мадриде, также выйдет на корт сегодня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: