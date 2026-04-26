Кубок мира по боксу: Казахстан в финале представят 4 спортсмена
Изначально сборную Казахстана на Кубке мира по боксу в Бразилии представляли девять мужчин и семь женщин. Первый этап стартовал 20 и завершатся сегодня, 26 апреля.
Так, у мужчин в финале выступит только один боксер из Казахстана. Это Султанбек Айбарулы. В финале в весовой категории до 85 кг его соперником станет хозяин соревнований – бразилец Кауэ Белини.
У женщин за медали высшей пробы сразятся три спортсменки:
- 24-летняя алматинка Виктория Графеева в весовой категории 60 кг проведет бой также с бразильянкой Ребекой Сантос;
- 27-летняя карагандинка Аида Абикеева в весовой категории 65 кг выйдет на ринг с соперницей из Узбекистана Навбахор Хамидовой;
- боксерша из Акмолинской области Валерия Аксенова в категории 80+ кг встретится с Жофией Сирой из Венгрии.
Все финалы пройдут сегодня, 26 апреля. Начало – в 19:00 и 27 апреля – в 00:00 по времени Казахстана.Прямая трансляция будет на YouTube-каналах Федерации бокса Бразилии и Time Brasil.
Что касается следующих двух этапов, то они пройдут:
- с 15 по 20 июня в Китае (Гуйян);
- с 25 ноября по 2 декабря в Узбекистане (Ташкент).
