Казахстанский боксер произвел фурор на Кубке мира в Бразилии

В городе Фос-ду-Игуасу (Бразилия) идет первый этап Кубка мира по любительскому боксу от World Boxing, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во второй день соревнований на ринг вышел казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы в весовой категории до 65 кг. Его соперником стал боксер из Туниса Хассен Атия.

Поединок продлился всю дистанцию. По итогам трех раундов победу (5:0) одержал Базарбайулы.

Теперь за выход в четвертьфинал Мухаммедсабыр поспорит с чемпионом Франции Уго Грау, который в 1/16 финала оказался сильнее британца Патриса Мугалжая.

Первый этап Кубка мира по боксу от World Boxing завершится 26 апреля.

Ранее сообщалось о том, что на ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) стартовал этап Кубка мира по боксу, где в первый день турнира от сборной Казахстана вышли пять боксеров.