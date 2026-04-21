Спорт

Казахстанские боксеры вступили в борьбу на Кубке мира в Бразилии

Футбол Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:50 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) стартовал этап Кубка мира по боксу, где в первый день турнира от сборной Казахстана вышли пять боксеров, сообщает Zakon.kz.

Удачный старт для казахстанской сборной на этом турнире положила трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 54 кг), которая в 1/16 финала одержала уверенную победу над Айшен Ташкын (Турция).

Ее успех поддержал Фарух Токтасынов (до 70 кг). Наш боксер, несмотря на два нокдауна, в итоге сумел переломить судьбу встречи и выиграть раздельным решением судей (3:2) у Джона Макконелла (Ирландия).

Третью победу в копилку казахстанской дружины добыл в 1/8 финала Диас Молжигитов (до 80 кг), досрочно переигравший Кая Ториабе (Япония). Судья остановил бой во втором раунде.

Кроме радостных минут на бразильском ринге мы еще потерпели два поражения.

Жансери Кошербаев (до 60 кг) уступил Джуду Галлахеру из Ирландии, а Даулет Толемисов (до 90 кг) не смог одолеть местного спортсмена Исайаса Фильо.

Тем временем организаторы "Ролан Гаррос-2026" объявили о сумме призовых для фаворитов предстоящего турнира, в списке которых числится казахстанка Елена Рыбакина.

Куандык Шынасилов
