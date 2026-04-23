Первой соперницей Рыбакиной на турнире в Испании станет ее тезка
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана узнала первую соперницу на турнире WTA 1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
Первая ракетка Казахстана начнет свой путь со второго круга. На этой стадии она сыграет против 28-летней румынки Елены-Габриэлы Русе, занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA.
"Отличная предстоит игра", – предвкушают выход Рыбакиной ее фанаты.
Матч Рыбакина – Русе запланирован на 24 апреля.
Арина Соболенко начинает выступление в Мадриде 23 апреля.
