Первой соперницей Рыбакиной на турнире в Испании станет ее тезка

Фото: j48tennis

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана узнала первую соперницу на турнире WTA 1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана начнет свой путь со второго круга. На этой стадии она сыграет против 28-летней румынки Елены-Габриэлы Русе, занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA. "Отличная предстоит игра", – предвкушают выход Рыбакиной ее фанаты. Матч Рыбакина – Русе запланирован на 24 апреля. Фото: google Арина Соболенко начинает выступление в Мадриде 23 апреля.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: